Irak'tan petrol hamlesi: Türkiye üzerinden ihracata yönelik prosedürler tamamlandı

AA & Ensonhaber

Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye'de Ceyhan Limanı üzerinden gerçekleşecek petrol ihracatıyla ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca IKBY yetkililerinden işletilen sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı ve Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına başlanması için Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne devredilmesini talep etti.

YASADAKİ DEĞİŞİKLİKLER ONAYLANDI

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada Irak'tan Türkiye'ye 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını belirtmişti.

Irak Meclisi, IKBY'den her bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.