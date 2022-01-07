İran, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından Bağdat Havalimanı'nda öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak amacıyla 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca füzeyle vurdu.

Saldırının 2. yılı münasebetiyle ABD üssüne fırlatılan "700 kilometre menzilli Zülfikar Basir, 800 kilometre menzilli Kıyam ve 1000 kilometre menzilli Dezful balistik füzeleri" İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda sergilendi.

İran, ABD'yi vurduğu füzeleri sergiledi VİDEO

NE OLMUŞTU

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta sabaha karşı ABD'nin Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, "Şehit Süleymani'nin intikam operasyonu" şeklinde duyurulan saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Saldırıların ardından gözler Washington'a çevrildi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Trump, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." mesajını verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD askerlerinin kayıp vermediğini açıkladı. ABD'li yetkililerce daha sonra yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili toplam 109 ABD askerine "travmatik beyin hasarı" teşhisi konulduğu belirtildi.