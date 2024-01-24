İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet ederek Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

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İHA

Ankara bugün, önemli bir konuğu ağırlıyor...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Reisi, havalimanından resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

Külliye'de Reisi'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşıladı.

Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek

Dün İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı’na başkanlık edecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Gazze konusu masada olacak

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak.

Toplantı sayesinde ilişkilerin anlaşma zeminini güçlendirmeye yönelik çeşitli belgelerin imzalanması da gündemde olacak.

Öte yandan, Reisi’nin geçtiği Özal Bulvarı’nda elektrik direklerine Türkiye ve İran bayrakları yerleştirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)