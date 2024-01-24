İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da: Hafize Gaye Erkan heyette yer aldı Bir süredir eleştirilerin odağından olan Erkan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi karşılayan heyette yer aldığı göründü. Erkan ve Reisi karşılama töreninde selamlaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD’de Yatırım Günleri toplantısında olduğu sırada kendi, ailesi ve kurum hakkında yayınlanan haberlerle eleştirilerin odağına oturdu.

Hafize Gaye Erkan, bir mesaj yayınlayarak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu haberleri çıkardığı eleştirileri Dezenformansyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Bu süreç devam ederken Erkan, yurda dönerek Ankara'da gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reisi'nin karşılama töreninde bulundu

Bugün de Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninde yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin dini inançları gereği elini uzatmayacağını öngören Erkan, elini uzatmadı.

Erkan ve Reisi'nin birbirlerine tebessüm ederek ve el hareketleriyle selamlaştıkları gözlendi.