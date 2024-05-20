İran'ı sarsan ölüm...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinden sonra helikopter ile dönüşe geçen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri kaza yaptı.
Reisi'nin yanında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da vardı.
Türkiye'den yardım talep edildi
İran, arama çalışmalarına destek olması için Türkiye'den yardım talep etti.
Bölgeye sevk edilen Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini tespit etti ve koordinatları yetkililere verdi.
Akıncı İHA helikopteri buldu
Yaklaşık 15 saat sonra helikopterin enkazına ulaşan yetkililer, içindekilerin hepsinin öldüğünü belirledi.
Reisi'nin ölümü İmam Rıza Türbesi'nden duyuruldu
Reisi’nin ölümü, İran’ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nde duyuruldu. Halk haberi büyük bir üzüntü ile karşıladı.
Siyah bayrak asıldı
Haberin ardından ardından İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayrak asıldı.
Matemi ifade ediyor
Türbenin kubbesine asılan siyah bayrak, yas ve matemi ifade ediyor.
Gazze Şeridi'nde başlayan savaşın ardından da türbede siyah bayrak dalgalanmıştı.
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