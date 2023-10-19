İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Mısır'a: Refah Sınır Kapısı açılsın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce yeniden açılması ve Gazzelilere yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

AA Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Şiddetli çatışmalar sürüyor Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti. İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. Mısır'a seslendi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Mısır hükümeti ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) seslendi. "Bir an önce Refah Sınır Kapısı açılsın" İran Cumhurbaşkanı, "Mısır hükümeti ve İİT'den beklentimiz, Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce yeniden açılması ve Gazze'deki mazlumlara yardımın ulaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)