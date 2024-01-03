İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

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İran'ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

103 kişi hayatını kaybetti

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti, ülkesinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Reisi'nin ziyareti erteleme karardını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin aardından aldığı öğrenildi.

İletişim Başkanlığı, konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.