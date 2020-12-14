İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Mesele kapandı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirden sonra yaşanan gerilime ilişkin, "Mesele kapandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmada şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden okuduğu mısralar İran'ın tepkisine neden olmuştu.

Türkiye ve İran arasında yaşanan kısa süreli gerilimin ardından İran geri adım attı.

"MESELE KAPANDI"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuya ilişkin,“Erdoğan’ın İran’ın egemenliğine veya toprak bütünlüğüne zarar vermek gibi bir amacı yoktu. Ankara’nın açıklamaları yeterliydi ve mesele kapandı.” açıklaması yaptı.





