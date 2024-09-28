İran dini lideri Hamaney güvenli bir yere götürüldü İsrail ordusunun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıklamasının ardından İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Reuters'ın aktardığına göre İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, güvenli bir bölgeye alındı. İran Meclisi ise olayları görüşmek üzere toplandı.

Haber Merkezi

Son bir haftadır Lübnan'da 'Hizbullah hedeflerine' yönelik hava saldırılarını şiddetlendiren İsrail, 27 Eylül Cuma günü yeniden başkent Beyrut'a hava saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda Hizbullah'ın merkez karargahının hedef alındığı ve Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı.

İSRAİL: HİZBULLAH'IN LİDERİ NASRALLAH'I ÖLDÜRDÜK

Daha sonra ise İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğünü açıklamasının ardından ortalık karıştı.

Gelişmelerin ardından Hizbullah cephesinden henüz bir yalanlama gelmezken İran'da hareketli saatler yaşanmaya başladı.

İRAN ULUSAL GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA KOMİSYONU TOPLANDI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı.

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Bugün Siyonistler işgal altındaki topraklarda son günlerini geçiriyorlar ve bölgedeki tüm bu olaylar, lanetli ve suçlu Siyonist rejimin sonunun başlangıcı olacaktır." dedi.

"HAMANEY GÜVENLİ BİR YERE TRANSFER EDİLDİ"

Tahran tarafından bilgilendirildiği ifade edilen iki kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 'artırılmış güvenlik önlemleriyle birlikte İran içinde güvenli bir yere transfer edildiğini' söyledi.

Kaynaklar, İsrail'in Nasrallah'la ilgili açıklamasının ardından bir sonraki adıma karar verilebilmesi için İran'ın Hizbullah ve diğer 'vekil gruplarıyla' sürekli bağlantı içinde olduğunu aktardı.

İRAN MEDYASI: HAMANEY SAVAŞ YÜZÜĞÜNÜ TAKTI

Öte yandan Lübnan'da yaşananların ardından İran medyasından Hamaney ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İran medyasında dini lider Hamaney'in savaş yüzüğü taktığı haberi yer aldı.

Ayrıca, "Fotoğraftaki el, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait. Kırmızı yüzük, savaş çağrısı olarak yorumlanıyor. Bu el havaya kalktığına göre saldırmak için inecek şeklinde analiz ediliyor." yorumları yapıldı.