İran dini lideri Hamaney'den Trump'a sert yanıt

DHA

İran ile ABD arasında gerilim devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı..

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Hamaney'e bir mektup gönderdi..

Trump, mektubunda İran ile nükleer silah programı anlaşması müzakere etmek istediğini belirterek "Anlaşmak istiyoruz. İran nükleer silaha sahip olmamalı" dedi..

Bunun üzerine İran'dan yanıt gecikmedi.

"ZORBA ÜLKELER FÜZE PROGRAMIMIZI DURDURMAMIZI İSTİYOR"

Hamaney, böyle bir şeyin Tahran tarafından kabul edilmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Bazı zorba ülkeler füze programımızı durdurmamız istiyor. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz.