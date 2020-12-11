İran Dışişleri Bakanı, Erdoğan’ın okuduğu şiirden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü’deki zafer töreninde yaptığı konuşmayı eleştiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Erdoğan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdi" ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Karabağ Zaferi kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşma oldukça ses getirdi.

Tören sırasında şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan’ın sözleri, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i rahatsız etti.

AZERBAYCAN'IN ASKERLERİNE ÖVGÜ

Karabağ'ı 30 yıllık Ermeni işgalinde kurtararak ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunu tebrik eden ve onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öptüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerinin ardından ise Aras türküsünün sözlerine yer verdi:

"Aras'ı ayırdılar,

Kum ile doldurdular

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin"





ZARİF, ŞİİRE TEPKİ GÖSTERDİ

Sözlerine, "Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür" ifadeleriyle devam eden Erdoğan’ın dokunaklı sözleri ise, İran Dışileri Bakanı tarafından tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir İZLE

Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, Erdoğan’ın sözünü ettiği bölgelerin İran’dan zorla ayrıldığını vurguladı.

"ERDOĞAN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ'NİN EGEMENLİĞİNE ZARAR VERDİ"

Attığı tweette, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü olarak tabir ettiği şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? Hiç kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz." ifadelerini kullanan Zarif’in bu sözleri, oldukça tepki çekti.