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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.
- AA
- 18.03.2021 - 23:38
Dışişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER KONUŞULACAK
Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.