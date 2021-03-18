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    İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.
    • AA
    • 18.03.2021 - 23:38
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    İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor

    Dışişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

    BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER KONUŞULACAK

    Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.

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