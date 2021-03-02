İran Dışişleri Bakanlığı Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye ile aynı görüşte

İran Dışişleri Bakanlığı, Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye hakkındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduklarını belirtti.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi'nin Rudaw yayın kuruluşuna 23 Şubat'ta verdiği mülakatta, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulundu.

Bu ifedelerin üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Türkiye'nin, Irak'la arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerde terör örgütü PKK'nın ortak tehdit olduğu yönünde anlayış birliği sağlandı.

YANLIŞ ANLAŞINDIĞINI SAVUNDU

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunan Hatibzade, İranlı Büyükelçi'nin sözleri hakkında şu ifadelerini kullandı:

"Hem İran hem de Türkiye hükümetleri, uluslararası ilişkilerin temel prensibi olan ulusal egemenlik ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda aynı görüştedir.

''YANLIŞ ANLAŞILMA GİDERİLDİ''

İran Büyükelçisi'nin açıklamalarında bir yanlış anlaşılma meydana geldi ve bu durum, yapılan görüşmelerle giderildi."

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, dün Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.