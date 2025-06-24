İran-İsrail arasında kontrollü savaş gündemde

2 yıla yakın süredir Gazze'de katliam yapan katil İsrail ordusu bununla yetinmedi.

Aynı zamanda Lübnan'da, Hizbullah'a yönelik kapsamlı operasyonlar düzenledi.

Suriye'de yarım asra dayanan Esad rejimi düşerken, muhaliflerin Şam'a yürüyüşünü fırsat bulup ülkenin tüm altyapısını bombaladı.

Yemen'e yönelik de hava saldırılarını sürdüren İsrail, Orta Doğu'da tam kaos ortamı için son adımı 13 Haziran'da attı.

8 aylık bir hazırlıkla İran'ın kılcal damarlarına kadar giren İsrail ordusu, çok sayıda noktayı vurdu.

İRAN MİSİLLEMESİ İLE SAVAŞ BAŞLADI

İran'ın misillemesi ile büyük bir savaş patlak verdi.

Kıtalararası balistik füzelerini ateşleyen İran, başta İsrail'in başkenti Tel Aviv olmak üzere birçok noktayı vurdu.

ABD SIĞINAK DELİCİLERLE SALDIRDI

Günlerce ABD'nin alacağı pozisyon merak edilirken Başkan Donald Trump, İran'ın 3 nükleer tesisini sığınak delici yüksek tahribat gücü olan bombalarla vurduklarını duyurdu.

Tüm dünya küresel bir çatışma için endişelenirken İran'ın misillemesi akşam saatlerinde geldi.

İRAN, KATAR'DA ABD ÜSSÜNÜ VURDU

İran ordusu, ABD'nin Katar'da bulunan Orta Doğu'daki en büyük askeri üssünü hedef aldı.

6 adet füze ile yapılan saldırı hava savunma sistemleri ile savuşturuldu.

ABD'nin savaşa dahil olacağı ve çatışmanın büyüyeceği endişesi ile gelişmeleri takip edenler, Trump'ın mutlu bir şekilde verdiği barış haberiyle şaşırdı.

"İRAN BİZE ÖNCEDEN HABER VERDİ, TEŞEKKÜRLER"

Trump, savaşın bittiğini artık zamanın barış zamanı olduğunu söyledi.

İran'a bir de teşekkür mesajı ileten Trump, "İran'a (saldırıyı) bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim." dedi.

İRAN'A SIĞINAK DELİCİ ATILMADAN BİLGİ VERİLDİ

Buna ek olarak, ABD'nin İran'a saldırıdan önce çeşitli kanallarla bilgi verdiği, İran'ın söz konusu tesislerdeki zenginleştirilmiş maddeleri farklı bir yere naklettiği ve tesislerdeki personel sayısını en düşük seviyeye indirdiği çeşitli haberlere yansıdı.

ATILAN FÜZE SAYILARI DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Farklı kaynaklar atılan füze sayısı konusunda da çelişkili bilgiler verdi. İran altı füze fırlattığını söyledi, ABD bu sayının 14 olduğunu belirtti, Reuters’a göre ise Katar 19 füze atıldığını bildirdi ve hepsinin de önlendiğini ekledi.

SATLER ÖNCE KATAR'DA YAŞAYAN YABANCILARA SIĞINAK UAYRISI

Saldırıdan birkaç saat önce, hem ABD hem de Birleşik Krallık, Katar’daki vatandaşlarına "bulundukları yerde kalmaları" yönünde tavsiyede bulundu.

Bu uyarılar sayesinde ölen ve yaralanan kimse olmadı.

KATAR'A SALDIRI BİLGİSİ VERİLDİ

New York Times’a konuşan üç İranlı yetkili, Tahran’ın can kaybını en aza indirmek amacıyla Katar’ı niyetleri konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

ATEŞKES KARARINI DA TRUMP DUYURDU

Nihayet gelinen süreçte ateşkes anlaşmasına varıldığı haberini de Trump duyurdu.

Yıllardır birbirlerini yok etme yeminleri eden, iç kamuoyunda bu sloganlarla siyaset yapan İran ve İsrail'in karşılıklı olarak ateşkes uygulayacakları ilan edildi.

"KONTROLLÜ SAVAŞ"

Bu gelişmeler ise zihinlerde 'kontrollü savaş' düşüncesinin hakim olmasına neden oldu.

Çatışmanın tarafları olan 3 ülkede de hem iç hem de dış kamuoyuna verilen mesajlar, 12 günlük savaş sürecinde dikkat çekmişti.

TRUMP HEM GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI HEM BARIŞ VAADİNE SADIK KALDI

ABD'deki başkanlık seçimini 'Orta Doğu'da barış' vaadiyle kazanan Trump'ın, hem güç gösterisi yaptığı hem de ABD kamuoyunda baş gösteren savaş karşıtlığına karşı vaatlerine bağlı kaldığı mesajı verdiği yorumları yapıldı.

İSRAİL'DEN İRAN'A DARBE

İsrail'in ise yıllardır tedirgin olduğu İran'ın ciddi anlamda hava gücünü kırdığı sonucuna varıldı.

İRAN'DAN İÇ KAMUOYUNA MESAJ: REJİM AYAKTA

İran'ın ise, hem füzeleri ile İran'ı vurabilecek, demir kubbeyi aşabilecek kapasitede olduğunu gösterdiği hem de iç kamuoyunda Lübnan, Yemen ve Suriye'de aldığı büyük darbelerden sonra hala ayakta olduğunu mesajını verdiği değerlendirmeleri yapıldı.

Böylece 12 gün boyunca tüm dünyanın dikkat kesildiği çatışmadan 3 ülke de kendilerince bazı kazanımlarla çıkmış oldu.