İran, İsrail'deki Microsoft binasını füzelerle vurdu

Orta Doğu'daki ateş çemberine İran'ı da yaptığı saldırı ile dahil eden İsrail, kan dökmeye devam ediyor.

İran ise misilleme füze atışları ile İsrail'i hedef alıyor.

Bu kapsamda İran'dan ateşlenen son dalga füzeler, İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine yöneldi.

Hedefte ise bölgedeki Microsoft binası vardı.

MİCROSOFT BİNASI VURULDU

İsrail ordusuna yapay zeka desteği veren, Gazze'de eline 50 bini aşkın sivilin kanı bulaşan dünyaca ünlü teknoloji firmasının binası büyük hasar aldı.

Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.

DEMİR KUBBE ENGELLEYEMEDİ

Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.