İran Kızılayı duyurdu: Sahra hastanesi İsrail saldırılarında yandı

AA
İran Kızılayı, Lübnan- Suriye sınırında kurulan 56 yatak ve ilaç depolu sahra hastanesinin İsrail saldırılarında tamamen yandığını duyurdu.
TIBBİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN KURULMUŞTU
İran Kızılayı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastanenin İsrail saldırıları sırasında yaralanan Lübnanlılara tıbbi yardım sağlamak amacıyla İran Kızılayı tarafından kısa süre önce kurulduğu bilgisi verildi.
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek, "Tüm sağlık ekibimiz güvende ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi." ifadesini kullandı.
İran Kızılayı, 6 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırında sahra hastanesi kurduğunu duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış