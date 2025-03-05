İran Meclisi, perşembe gününün hafta sonu tatiline eklenmesini onayladı

İHA

İran'da daha önce hafta sonu tatili cuma tam gün, perşembe ise yarım gün olarak uygulanıyordu.

Ancak dünya genelinde hafta sonunun cumartesi ve pazar olması nedeniyle uluslararası ticarette yaşanan aksaklıklar, ülkede hafta sonu tatiline cumartesi gününün eklenmesini gündeme getirmişti.

136 KABUL OYU ALDI

Meclis, 15 Mayıs 2024'te yapılan oylamada, cumartesi gününün hafta sonu tatili olmasını öngören tasarıyı 136 kabul, 66 ret ve 3 çekimser oyla onaylamıştı.

Ancak din adamları ve bazı muhafazakar çevrelerin itirazları üzerine Anayasayı Koruyucular Konseyi tasarının yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

YASA KABUL EDİLDİ

İran İslami Şura Meclisi, kamu kurumlarında çalışma günlerini 5 güne indiren yasa değişikliğini onayladı.

Yeni düzenlemeye göre ülkede çalışma günü 5'e indirildi ve perşembe günü de tatil günlerine eklendi.

Tasarıda yapılan düzenlemelerin ardından Meclis, tatil günlerinin perşembe ve cuma olarak belirlenmesini kabul etti.

AYLIK 160 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİ OLACAK

Alınan karara göre askeri birimler, emniyet ve güvenlik birimleri ile bankalar, gümrük, hastaneler, sağlık merkezleri ve spor tesislerinin operasyonel birimleri hariç olmak üzere tüm kamu kurumları cumartesi-çarşamba günleri arasında çalışacak.

Ayrıca devlet memurlarının haftalık çalışma süresi 40 saat, 4 haftalık toplam çalışma süresi 160 saat olacak.