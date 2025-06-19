İran şahının oğlu Rıza Pehlevi ortaya çıktı: Rejim değişikliğine hazırız

Kirli planlar bir bir açığa çıkıyor...

7. gününe giren İsrail-İran savaşı bütün gerilimiyle devam ediyor.

Her iki ülke de birbirlerine yönelik saldırılarını sürdürürken çatışmaların bölgesel bir savaş haline sıçrama endişesi bulunuyor.

HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

ABD ve İsrail'in İran için en büyük istekleri rejim değişikliği yapabilmek.

Bu bağlamda hem Tel Aviv hem de Washington kanadı istedikleri an Hamaney'i öldürebileceklerini ifade ediyor.

PEHLEVİ ORTAYA ÇIKTI

Dünya Orta Doğu'daki gerilimi anbean takip ederken İran'ın 1979'da sürgün edilen Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'den gelen çıkış dikkat çekti.

Sürgündeki Rıza Pehlevi, X üzerinden yayımladığı video mesajında İran halkına seslenerek, "İran’ı geri alma" çağrısında bulundu.

Pehlevi, İran İslam Cumhuriyeti’nin "çöküş sürecine girdiğini" ve rejimin sonunun "kaçınılmaz" olduğunu belirtti.

"İslam Cumhuriyeti sonuna geldi ve çökmekte olan bir rejimle karşı karşıyayız" diyen Pehlevi, İran’ın dini lideri Ali Hamaney için ise "Korkmuş bir fare gibi yeraltına saklandı, artık durumu kontrol edemiyor" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR KAVŞAKTAYIZ"

Pehlevi, İran halkının tarihi bir dönüm noktasında olduğunu vurgularken, rejimin çöküşünü "geri dönülemez" bir süreç olarak tanımladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Gelecek parlak. Bu tarihi dönemeçten hep birlikte geçeceğiz. Bu zor günlerde kalbim, Hamaney’in savaş çığırtkanlığı ve hayalleri yüzünden zarar görmüş ve mağdur olmuş tüm savunmasız vatandaşlarla birlikte

"GEÇİŞ SÜRECİNE HAZIRIZ"

Rejim sonrası döneme dair endişelere de değinen Pehlevi, muhalefetin geçiş süreci için hazırlıklı olduğunu belirtti.

"İran iç savaş ya da istikrarsızlığa sürüklenmeyecek" diyen Pehlevi, "Rejimin çöküşünden sonraki ilk yüz gün, geçiş süreci ve halk tarafından seçilecek ulusal ve demokratik bir hükümet için hazırlıklıyız" sözleriyle halkı güvence altına almaya çalıştı.

ORDU VE DEVLET GÖREVLİLERİNE ÇAĞRI

Konuşmasında İran ordusu, polis ve devlet çalışanlarına da seslenen Pehlevi, son günlerde birçok kamu görevlisinin kendisiyle temasa geçtiğini ifade etti.

"Halkın karşısında durmayın. Artık sonu yaklaşmış bir rejim uğruna canınızı tehlikeye atmayın" diyen Pehlevi, "Halkın yanında yer alarak hem kendinizi kurtarabilir hem de İran’ın geleceğini inşa etmede rol alabilirsiniz" çağrısında bulundu.

"ÖZGÜR VE GELİŞEN BİR İRAN UFUKTA"

Mesajını birlik ve umut vurgusuyla tamamlayan Rıza Pehlevi, "Özgür ve gelişen bir İran önümüzde duruyor. Yakında birlikte olacağız. Yaşasın İran! Yaşasın İran milleti!" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

PEHLEVİ VE NETANYAHU AYNI ÇİZGİDE

Rıza Pehlevi'nin rejim sözleri gündeme bomba gibi düşerken akıllara saldırıların hemen başında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleri geldi.

Netanyahu da İran'da rejim değişikliğinden bahsediyordu.

NETANYAHU'NUN SIKI DOSTU

Tıpkı babası gibi kendisinin de İsrail sevdası var. Başbakan Netanyahu ile sıkı dost. Birlikte boy boy pozlar veriyorlar.

Pehlevi en son 2023 yılında İsrail'i ziyaret edip Netanyahu ile bir araya geldi.

Dahası da var. Bir İran prensi Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na da bol bol gidiyor.

Hahamlarla birlikte Kipa takıp Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntüleri de var.

DAMADI DA YAHUDİ

Rıza Pehlevi'nin İsrail ve Yahudi sevgisi bununla da bitmiyor. Bir de Yahudi damadı var.

Kızı İman Pehlevi, geçtiğimiz günlerde Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlendi.

Pariste düzenlenen düğün töreninde Yahudi geleneklerinin de izleri vardı.

RIZA PEHLEVİ KİMDİR?

Rıza Pehlevi, 1979’daki devrimle devrilen son Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu.

1960 doğumlu olan Rıza Pehlevi, 1979’daki İran İslam Devrimi gerçekleştiğinde ABD’de askeri pilotluk eğitimi alıyordu.

Babası olan Muhammed Rıza Pehlevi tarafından veliaht prens ilan edilmişti. Ancak İran’daki devrimin ardından ülkeyi terk etti.

27 Temmuz 1980’de, babasının ölümünün ardından sürgündeki Pehlevi Hanedanı’nın reisi ilan edildi.

İran’da rejim değişikliği için çalışan Rıza Pehlevi, bunun için 2014’te Farsça yayın yapan bir televizyon ve radyo istasyonu da kurmuştu.

SAVAŞ BAŞLADI, ARANAN YORUMCU OLDU

Rıza Pehlevi İran ile İsrail arasında çatışmalar başlayınca, ABD televizyonlarının aranan adamı oldu.

İsrail Başbakanı Netenyahu’nun İran’da rejim değişikliği ile ilgili sözlerinin ardından da kendi propagandasına hız verdi.

Herhangi bir resmi siyasi görevi bulunmamakla birlikte, ABD’de sürgünde yaşayan Pehlevi, yurt dışındaki muhalif kesimlerin yanı sıra, sistem değişikliği talep eden genç kuşaklar arasında da giderek daha fazla destek buluyor.