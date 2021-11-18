Euro
12.5391
4.11%
Dolar
11.0284
3.72%
Altın
663.49
4.04%
Borsa
1.737
1.75%
Bitcoin
646.131
0.63%
BTXN Coin
20.51
-1.44%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası

    Van’ın İran sınırında oluşan dolunay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 18:45
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 18:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası

    Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırı semalarında dolunayın eşsiz görüntüsü gözlemlendi.

    Düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek üzere sınırda görevli özel hareket polisinin silueti ise dolunayla aynı karede görüntülendi.

    ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN SİLUETİ DOLUNAYA YANSIDI

    Özel harekat polisinin dolunaya yansıyan silueti ise seyrine doyumsuz bir manzara sundu.

    İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası VİDEO

    İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası #1

    İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası #2

    İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir