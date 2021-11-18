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- İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası
İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası
Van’ın İran sınırında oluşan dolunay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.
- İHA
- 18.11.2021 - 18:45
- Güncelleme : 18.11.2021 - 18:52
Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırı semalarında dolunayın eşsiz görüntüsü gözlemlendi.
Düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek üzere sınırda görevli özel hareket polisinin silueti ise dolunayla aynı karede görüntülendi.
ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN SİLUETİ DOLUNAYA YANSIDI
Özel harekat polisinin dolunaya yansıyan silueti ise seyrine doyumsuz bir manzara sundu.
İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası VİDEO