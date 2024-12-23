İran: Suriye'deki mevcut yönetimle bağlantımız yok

AA

Suriye'deki gelişmeler dünyanın gündeminde...

Esad rejiminin en büyük destekçisi İran'ın yeni yönetimle irtibat kurup kurmadığı ise merak konusuydu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

"DOĞRUDAN BAĞLANTIMIZ YOK"

Ülkesinin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bekayi, İran'ın önceden Suriye'ye müdahalesinin "terörizmle mücadele" amacıyla olduğunu öne sürerek, "Geçmişte bazı gruplarla iletişimdeydik. Ancak, Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantımız bulunmamaktadır." dedi.

Türkiye ile Suriye konusunda fikir alış verişinde bulunduklarını dile getiren Bekayi, "Bölge ve Suriye'deki gelişmelere dahil olan her aktör ve taraf, olaylara ilişkin kendi özel anlatılarına sahip. Ancak, bu anlatıların tamamı bizim tarafımızdan kabul edilmek zorunda değildir." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN SURİYE'YE GİTMESİNİ TAVSİYE ETMİYORUZ"

Son gelişmelerden sonra Suriye'de hiç bir İran vatandaşının bulunmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Suriye'deki belirsizlikten dolayı, vatandaşlarımızın Suriye'ye gitmesini tavsiye etmiyoruz. Diplomat ve askeri danışmanlarımız Suriye'den çıktı. Şu an Suriye'de İran vatandaşı bulunduğunu sanmıyorum." açıklamasında bulundu.