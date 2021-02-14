İran, Türkiye ile Suriye'nin barışmasını istiyor

Ali Asker Hacı, Suriye ve Türkiye hükümetleri arasında ilişkilerin kurulması gerektiğini açıkladı.

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asker Hacı, açıklamalarda bulundu.

"SURİYE ÜLKENİN TÜM TOPRAKLARINI KONTROL ETMELİ"

Hacı, “Suriye’de her türlü yabancı askeri varlığına karşı çıkıyoruz. Suriye hükümeti ülkenin tüm topraklarını kontrol etmeli” ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ SORUNLARIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

İranlı diplomat, “Suriye ve Türkiye arasındaki sorunların, Türkiye’nin sınırlarındaki durumla ilgili tedirginliklerinin giderilmesini, güvenliğin geri dönmesini ve Suriye’nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini görmeyi istiyoruz” diye konuştu.