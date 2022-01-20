Haberler

Gündem Haberleri

İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek

İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre İran'ın Türkiye'ye sağladığı doğalgazı 10 günlüğüne keseceği açıklandı. Duyuruda tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı da bildirildi.