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- İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek
İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek
BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre İran'ın Türkiye'ye sağladığı doğalgazı 10 günlüğüne keseceği açıklandı. Duyuruda tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı da bildirildi.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 16:52
- Güncelleme : 20.01.2022 - 17:07
BOTAŞ: "İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek. Tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemler alındı." açıklamalarında bulundu.