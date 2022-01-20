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    İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek

    BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre İran'ın Türkiye'ye sağladığı doğalgazı 10 günlüğüne keseceği açıklandı. Duyuruda tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı da bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 17:07
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    İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek

    BOTAŞ: "İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek. Tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemler alındı." açıklamalarında bulundu.

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