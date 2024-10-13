İran, uçaklara çağrı cihazı alınmasını yasakladı

DHA

İsrail'in düzenlediği siber saldırısı sonrası İran'da gündem, potansiyel siber saldırılara karşı alınacak önlemler olmuştu.

Tekrar bir kanlı saldırı olasılığını gözden geçiren İran'da yeni bir karar alındı.

TELEFON VE TELSİZLER YASAKLANDI

İran medyasındaki habere göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı.

KABİN VE KARGO BÖLÜMÜNDE DE GEÇERLİ OLACAK

Yazerlu, yasak kararının yolcu kabini ile kargo bölümünü de kapsadığını ve yolcuların cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.