İran, yeni 'füze kentinin' tanıtımını yaptı

Yürüttüğü füze programı nedeniyle Batılı ülkelerle gerginlik yaşayan İran, yeni 'füze kentini' tanıttı.

İran Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları'nın öncülüğünde inşa edilen yeni bir "yer altı füze kentinin"görüntülerini yayınladı.

Yeni yer altı füze kentinin açılışına; İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri ve bazı üst düzey askeri komutanlar katıldı.

İRAN, YENİ FÜZE SİSTEMİNİ TANITTI

Yeri açıklanmayan yeni füze kentinin açılış töreninde, Devrim Muhafızları’nın kullanımına yönelik yerel imkânlarla geliştirillen yeni füze sistemlerinin teslim edildiği belirtildi.

"HAREKET HALİNDEYKEN ATEŞLENEBİLİYOR"

Geliştirilen yeni bir füze sisteminde füzenin, ateşlendikten sonra hedefini değiştirme teknolojisine sahip olduğu kaydedildi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri yaptığı konuşmada, “Yeni füzelerin menzili geçmiş füzelere göre değişmiştir. Yeni sistemler hareket halindeyken ateşlenebiliniyor.” diye konuştu.