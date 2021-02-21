İran: Yerli koronavirüs aşımız yüzde 90 oranında etkili

İran, geliştirdiği "COVIran Barakat" aşısının virüse karşı yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyurdu.

İran, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği yerli aşısı 'COVIRAN Barakat'ı, 29 Aralık 2020’de ilk defa insan üzerinde denemişti.

İran'ın resmi haber ajansı olan İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA)’nın aktardığına göre Faz 2 aşamasında olan 'COVIRAN Barakat' aşısının, virüse karşı yüzde 90 oranında etkili olduğu yazıldı.

İRAN, ÜRETTİĞİ AŞININ YÜZDE 90 ORANINDA ETKİLİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Yine IRNA'nın haberinde, aşı çalışmalarının 35 gönüllü üzerinde yapıldığı belirtildi.

Gönüllüler üzerinde yapılan test sonuçlarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Dr. Mohammad Reza Salehi, 'COVIRAN Barakat' aşısının sonuçlarının beklenenden çok daha iyi olduğunu öne sürdü.

"BEKLENENDEN ÇOK DAHA İYİ"

Salehi ayrıca, "Bu konunun doğru belirlenmesi, bu çalışmanın devam ettiğine dair daha detaylı bir istatistiksel çalışma gerektiriyor, ancak ön sonuçlar, İran'ın korona aşısının yaklaşık % 90 oranında güvenliğe sahip olduğunu gösteriyor." Dedi.