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    İran'a ait gemiye saldırı yapıldı

    İran, Kızıldeniz yakınlarındaki bir İran gemisinin, kimliği belirlenemeyen tekneler tarafından saldırıya uğradığını belirtti.
    • 18.05.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:06
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    İran'a ait gemiye saldırı yapıldı

    Sabah saatlerinde Kızıldeniz yakınlarında seyir halindeki bir İran gemisine, kimliği belirlenemeyen tekneler tarafından ateş açıldı.

    İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Kızıldeniz güzergahında seyir halindeki İran'a ait bir gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

    "Karşılıklı ateş açılmasıyla saldırganlar olay yerinden ayrıldı"

    Saldırıya uğrayan gemiden yardım çağrısı alındığını ve bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek saldırıya müdahale ettiğini aktaran İrani, şu ifadelere yer verdi:

    "Donanma eskort timinin bölgeye ulaşması ve saldırgan tekneler ile eskort timi arasında karşılıklı ateş açılmasıyla saldırganlar olay yerinden ayrıldı."

    İranlı komutan, saldırganları "korsan" olarak niteledi.

    İran a ait gemiye saldırı yapıldı #1


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