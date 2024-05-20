İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterinin düşmesinin ardından İran'da 5 günlük yas ilan edildi.

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ensonhaber.com

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in yer aldığı helikopter, Kaleyber ve Vergizan arasında bir bölgede düştü.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran'da ulusal yas ilan edildi

Bu gelişmelerin ardından İran'da, 5 günlük ulusal yas ilan edildi.

Türkiye'den yardım talep edildi

İran, arama çalışmalarına destek olması için Türkiye'den yardım talep etti.

Bölgeye sevk edilen Akıncı İHA düşen helikopterin yerini tespit etti ve koordinatları yetkililere verdi.

Akıncı İHA helikopteri buldu

Yaklaşık 15 saat sonra helikopterin enkazına ulaşan yetkililer, içindekilerin hepsinin öldüğünü belirledi.

İbrahim Reisi kimdir?

4 Kasım 1960'ta İran'ın kuzey doğusundaki Meşhed kentinde dünyaya gelen Seyyid İbrahim Reisi, eğitimini Şii İslam'ın entellektüel merkezi kabul edilen Kum'da tamamladı.

1975'te Şah Rıza Pehlevi'nin yönetimine karşı hoşnutsuzluğun arttığı dönemlerde ülkenin önde gelen İran din alimleriyle bu kentte toplantılara katıldı, İran devriminin mimarı Humeyni'nin devrim fikri ve özellikle devlet politikası ve yönetiminin din alimlerinin gözetimin olması gerektiği görüşünden etkilendi.

Hüseyin Ali Muntazeri, Reisi'yi 1988'de İranlı siyasi mahkûmların infazına karışan dört kişiden biri olarak adlandırdı. Reisi 1989-1994 tarihleri arasında Tahran savcısı,1994-2004 tarihleri arasında Din Adamları Özel Mahkemesi'nde başsavcısı ve 2004-2014 tarihleri arasında da Yargıtay Birinci Hakimi olarak görev yaptı.

Milyar dolarlık servetin yönetimini üstlendi

2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan eylemlerin bastırılmasında önemli rol oynayan Reisi 2016 yılında Ayetullah Hamaney tarafından ülkenin en büyük vakfı olan Astan-ı Kuds-i Rezerv'inin başına getirildi. Reisi'ye önemli nüfuz kazandıran bu görevde milyarlarca dolarlık servetin yönetimini üstlendi.

2017'de seçimi kaybetti

Ülke yönetimindeki yüksek kademesine rağmen yolsuzlukla mücadele konusunda sert çıkışlar yapan Reisi, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Hasan Ruhani'ye karşı aday oldu ancak seçimi kaybetti.

İbrahim Reisi, 2019'da Yargı Erki Başkanı oldu. Göreve gelir gelmez hükümet yetkilileri ve önde gelen iş insanlarına karşı yolsuzluk davaları açan Reisi, eski Ruhani hükümetine yönelik eleştirilerini de sürdürdü.

İbrahim Reisi, İran'da resmî seçim sonuçlarına göre ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.