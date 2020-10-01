İran’ın Tebriz ve Erdebil şehirlerinde Azerbaycan’a destek yürüyüşü düzenlendi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırı başarıyla devam ederken, Azerbaycan’a destek yürüyüşleri sürüyor.

İRAN'DA AZERBAYCAN'A DESTEK MİTİNGİ

İran’ın iki büyük Türk şehri olan Tebriz ve Erdebil’de Azerbaycan’a destek yürüyüşü düzenlendi.

İran’da Azerbaycan’a destek gösterileri başladı- İZLE

"YA KARABAĞ, YA ÖLÜM"

Tebriz şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, “Karabağ bizimdir, bizim olacak”, “Ya Karabağ ya ölüm” ve “Haykırıyorum, haykırıyorum ben Türküm” sloganları atarak, Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanında olduklarını ilan ettiler.

Göstericiler ayrıca, ellerinde Azerbaycan bayrağı taşırken, Ermenistan bayrağını ise ateşe verdiler.