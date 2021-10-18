İran'da Cumhurbaşkanı Reisi, Sünni-Kürt Kerimi'yi danışman olarak atadı

Sünni-Kürt Abdusselam Kerimi, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından Dini ve Mezhebi Azınlıklar ile Etnik Gruplardan Sorumlu Danışman olarak seçildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yeni bir atama gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı; Sünni-Kürt Abdusselam Kerimi'yi, Dini ve Mezhebi Azınlıklar ile Etnik Gruplardan Sorumlu Danışman olarak atadı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkenin batısındaki Senedec ketni doğumlu Kerimi'yi danışmanı olarak görevlendirdi.

KAYMAKAMLIK, REKTÖRLÜK VE DEVLET GÖREVLERİNDE BULUNDU

Arap Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapan 1967 Senendec doğumlu Kerimi, kaymakamlık, rektörlük ve çeşitli devlet görevlerinin ardından Senendec İmam Şafii İslami İlimler İhtisas Merkezi'nin müdürlüğünü yaptı.

"ADALET UYGULANMASI, EŞİTSİZLİK VE AYRIMCILIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN SÖZ VERİLDİ"

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Reisi'yi desteklediği bildirmişti. Sünni alimi telefonla arayan Reisi'nin, "adaletin uygulanması, eşitsizlik ve ayrımcılığın giderilmesi yönünde sözler verdiği" belirtilmişti.

REİSİ'NİN DESTEKLENECEĞİ DUYURULDU

Seçimlerin öncesinde İran Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyi imzasıyla yayınlanan bildiride, Reisi'nin desteklenmesinin uygun görüldüğü açıklanmıştı.

İran Meclisinde 16 milletvekili bulunan Ehl-i Sünnet Grubu da 13 Haziran'da muhafazakar aday Reisi'yi destekleyeceğini duyurmuştu.

DEVLETİN SÜNNİLERE HAK VERMEDİĞİ BELİRTİLİYOR

Yaklaşık 83 milyon kişinin yaşadığı İran'da resmi olmayan rakamlara göre, nüfusun yaklaşık 15 milyonunun Ehli Sünnet mezheplerine bağlı olduğu ifade ediliyor.

İran'daki Sünniler, zaman zaman anayasal haklarının verilmesini talep etseler de devletin bu talepleri dikkate almadığı belirtiliyor.