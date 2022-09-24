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    İran'da isyan dalga dalga büyüyor

    İran'da isyan dalga dalga büyüyor

    İran'da mevcut rejime karşı başlayan eylemler, farklı şehirlere yayılmaya başladı. Ülkede yeni bir devrimin ayak sesleri duyuluyor.
    • 24.09.2022 - 15:57
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    22 yaşındaki İranlı Mahsa Emini için İran'da ayaklanma başladı.

    Ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle şiddet gördüğü ve komaya girerek hayatını kaybettiği belirtilen Mahsa Emini, büyük protestoların nedeni oldu.

    Emini'nin ölümüyle birlikte sokaklar, başörtüsü kuralına karşı çıkan İranlılarla doldu.  Halkın büyük bir kesimi İran'da polise karşı direniş başlatarak sokaklara döküldü.

    Ölü sayısı yükseliyor

    Her gün geç saatlere kadar süren eylemlerde çok sayıda eylemci hayatını kaybetti. Eski verilere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği söylense de, sayının yükseldiği duyuruldu.

    Yetkililer ölü sayısıyla ilgili net bir açıklama yapmazken, devlet televizyonundan yapılan açıklamada ölü sayısının 35'e çıktığı aktarıldı.

    İran da isyan dalga dalga büyüyor #1

    Halk iç savaşa sürüklendi

    Başkentin Mutaharri, Settarhan ve Sadıkiye bölgelerinde devam eden eylemlere araçlar da kornalarıyla destek veriyor.  Halk, yönetimin istifa etmesi için sloganlar atıyor.

    Sokaktaki hareketlenmeler, tek taraflı kalmadı. Rejim yanlısı İranlılar da rejim karşıtlarının karşısında durmak için sokaklara döküldü. Kendi aralarında da saldırıda bulunan gruplar, bir iç savaşı körüklüyor.

    İran da isyan dalga dalga büyüyor #2

    Elon Musk harekete geçti

    Diğer yandan internete ve sosyal medyaya erişimin kesilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İran hükümetinin sansürüne karşı harekete geçildiğini açıkladı.

    Tesla ve SpaceX kurucusu milyarder Elon Musk ise, uydu internet hizmeti Starlink’in İran’da aktif hale getirileceğini duyurdu.

    İran da isyan dalga dalga büyüyor #3

    İran da isyan dalga dalga büyüyor #4


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