Babasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının düşürülmesi nedeniyle kimliksiz kalan genç kız, yardım istiyor.

Aslen Türk olup Türkiye'de yaşayan Bircan Hazır, 1980'li yıllarda ailesiyle birlikte İran'a ticaret yapmaya gitti.

Hazır ailesi, Türkiye'ye dönüş yaptı ancak Bircan Hazır, İran'da kalarak burada evlendi.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Askerlik çağından önce İran'a gittiği gerekçesiyle Hazır, 2002 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

Evlendiği İranlı eşinden iki kız çocuğu olan Hazır, ilk çocuğu Aysu'yu İran vatandaşı olan kayınpederinin üzerine kaydettirdi.

KİMLİKSİZ KALDI

Ancak babası Türk vatandaşlığından düşürülen Aysu'ya, kimlik verilmedi.

İran'da kimliksiz olarak 26 yaşına kadar gelen Aysu, nüfus cüzdanı olmadığı için hiçbir işlem yapamıyor ve pasaport alamadığı için de ülkeden dışarı adımını atamıyor.

Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Aysu, Türkiye'de yaşayan kuzenlerinin yardımıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için müracaatta bulundu.





YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Müraacaatından bir sonuç alamayan Aysu, babasının Kayserili olduğunu belirterek yardım istedi.

Kimliksiz ve vatansız kalan Aysu, İran'dan bağlantı kurduğu Bursa'daki kuzeni Zeynettin Karataş aracılığı ile sesini duyurmaya çalışıyor.

İran'da kimliği olmayan Türk kızı: Vatansız kaldım VİDEO



"İKİ ÜLKE DE VATANDAŞLIK VERMİYOR"

Karataş, "Dayım Bircan Hazır, 1980'li yıllarda dedemlerle birlikte iş için İran'a yerleşmişti. Dedemler bir müddet sonra Türkiye'ye geri döndü. Dayım İran'da kalarak evlendi. Dayım askerlik yaşı gelmeden İran'a gitti. Askerlik yapmadığı için Türkiye vatandaşlıktan çıkardı. İki çocuğu oldu. Çocuklardan büyüğü, İranlı dedesinin üzerine yazdırılarak İran vatandaşı olabildi. Ancak küçük kızları Aysu, dayım T.C. vatandaşlığından çıkarıldığı için İran uyruklu olamadı. Halen kimliksiz yaşıyor. Çok sıkıntı çekiyor. İki ülke de vatandaşlık vermiyor. Biz T.C. vatandaşı olması için her yere müracaat ettik. Ancak bir netice alamadık. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

"VATANSIZ KALDIM"

Canlı bağlantı ile yaşadığı sıkıntıları anlatan Aysu ise "Benim babam Türk, annem İranlı. Ben de Türk vatandaşı olmak istiyorum. Burada kimliğim yok. Hiç bir resmî işlem yapamıyorum. Okula gidemiyorum. Hastaneye bile gidemiyorum. Vatansız kaldım. Türk yetkililerinden yardım bekliyorum" dedi.



