İran'da nükleer bilimcilere yönelik suikastler devam ediyor

Geçtiğimiz gün Tahran'da suikaste uğrayan bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin ölümünün ardından raftan inen dosyalar, son 13 yılda gerçekleşen 7 nükleer bilimci suikastinde şüpheleri İsrail’e yöneltti.

İran Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz gün yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirmesinin ardından ülkedeki suikast zinciri tekrar mercek altına alındı.

NÜKLEER BİLİMCİLERE SUİKAST ZİNCİRİ

ABD'nin Foreign Policy dergisine göre en güçlü 500 kişisi listesinde yer alan beş İranlı figürden birisi olan Fahrizade, İran Savunma Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetler Başdanışmanı ve İran Fizik Araştırma Merkezi Başkanı olması nedeniyle BM tarafından yaptırım listesine de alınmıştı.

Muhsin Fahrizade

İran hükümetinin Fahrizade suikastinde İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söylemesinin ardından gözler, ülkede son 13 yılda birbiri ardına gerçekleşen suikastler zincirine çevrildi.

İLK SALDIRI 2007 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Resmi kayıtlara göre 2007'den bu yana ülkede tam 7 nükleer bilim insanı, benzer saldırılara uğradı.

Suikat zinciri, İran'ın önemli nükleer uzmanlarından Erşid Hüseyinpur'un 2007'de uranyum zehirlenmesinden hayatını kaybetmesiyle başladı. İran hükümetinin daha sonra “gaz zehirlenmesi” olarak güncellediği ölüm haberi, İsrail’e yönelik suçlamaların başı oldu.

Erşid Hüseyinpur

SUİKASTÇİ MOSSAD’I SUÇLADI

Tahran Üniversitesi'nde fizik profesörü Mesud Ali Muhammedi, 12 Ocak 2010'da evinden çıkışı esnasında uzaktan kumandalı bir bombanın patlaması sonucu öldürüldü. Bomba düzeneğini kurduğu öne sürülen Mecid Cemali Feşi yakalandı. Feşi, İran devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, bomba eğitimini İsrail'de Mossad elemanlarından aldığını söyledi.

Mesud Ali Muhammedi

Şehid Beheşti Üniversitesi Öğretim üyesi nükleer fizik uzmanı Mecid Şehriyari, 2010 yılında otomobiliyle hareket halindeyken bir motosikletlinin aracına yapıştırdığı bombanın patlatması sonucu hayatını kaybetti. İran yönetimi olayla ilgili İsrail ve ABD yönetimini suçladı.

SALDIRILARIN HEPSİ ARAÇLARDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bir diğer nükleer alanda uzman Feridun Abbasi de 2010 yılında Şehriyari'ye yönelik aynı metodla öldürülmek istendi. Abbasi, aracına bomba yapıştırıldığını fark eder etmez aracından atlamasıyla ölümden kurtuldu. Tahran yönetimi saldırıdan İsraili sorumlu tuttu.

İran Savunma Bakanlığı'na çalışan Daryuş Rızayinejad da 2011 yılında evinin önünde aracının içerisinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Natanz Nükleer Tesisi'nde çalışan Mustafa Ahmedi Ruşen, 11 ocak 2012 tarihinde motosikletli bir saldırganın Ruşen'in aracına yerleştirdiği manyetik bombanın infilak etmesinin arduından hayatını kaybetti. İran yönetimi, Ruşen'e yönelik suikastın nükleer uzmanlara düzenlenen önceki saldırılara benzerliğine işaret ederek, olaydan rejim muhalifi Halkın Mücahitleri örgütünü ve İsrail'i sorumlu tutmuştu.

İRAN HÜKÜMETİ İSRAİL’İ SUÇLUYOR

İran'ın nükleer çalışmalarında kilit rol oynayan isimleri hedef alan suikast saldırılarında İsrail, her defasında olağan şüpheli olarak öne çıkıyor.

Son olarak Muhsin Fahrizade saldırısının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fahrizade'ye yönelik suikastla ilgili İsrail'i suçladı.

Zarif, yaptığı açıklamada, “Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtileri olan bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor. İran uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği’ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU HEDEF GÖSTERMİŞTİ

İran’ın İsrail’e yönelttiği açık suçlama, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda Muhsin Fahrizade’yi hedef göstermesiyle oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

"BU İSMİ UNUTMAYIN"

Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade’nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve “Bu ismi unutmayın” ifadesini kullanmıştı.