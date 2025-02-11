İran’da protestolara neden olan Mahsa Amini’nin haberini yapan gazeteciye beraat

İHA

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülkede infiale yol açmıştı.

Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Nilüfer Hamidi, Eylül 2022’de hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin hastanedeki görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

'DÜŞMAN YABANCI DEVLET İLE İŞ BİRLİĞİ'

"Ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla toplanma ve gizli anlaşma" suçundan 5 yıl, "Rejime karşı propaganda yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezası aldığı diğer suçlamalar ise af kapsamına alındı.

14 Ocak 2024’te tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan gazeteci, Tahran Temyiz Mahkemesi’ne yapılan itirazın ardından 7 yıl ceza aldığı "Düşman yabancı devlet (ABD) ile iş birliği" suçlamasından da beraat etti.

17 AY SONRA SERBEST KALDI

Hamidi’nin avukatları yaptıkları açıklamada, Hamidi’nin Tahran Devrim Mahkemesi’nde yargılandığı davada "Düşman yabancı devlet ile iş birliği" suçlamasından beraat ettiğini duyurdu.

Hamidi, 17 ay boyunca tutuklu kalmasının ardından Tahran Temyiz Mahkemesi’nin belirlediği kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.