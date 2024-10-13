İran'da sahte içki tüketimi nedeniyle 48 kişi öldü
AA

İran'da korkutan zehirlenme vakaları...

İran Hemşehri gazetesinin haberine göre, son iki haftada Mazenderan, Gilan, Hemedan ve Zencan eyaletlerinde yüzlerce kişi sahte içki tüketimi nedeniyle zehirlendi.

48'İ ÖLDÜ

Bu 4 eyalette metil alkolden kaynaklanan şiddetli zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırılan kişilerden 48'i öldü, bir kısmı da görme yetisini tamamen kaybetti.

Buna göre, Mazenderan'da 21, Gilan'da 15, Hemedan'da 11 ve Zencan'da 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

SATANLAR TESPİT EDİLİYOR

Sahte içki üretip satan kişilerin de tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor