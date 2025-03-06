İran'da su azlığı alarmı: Tüketim yüzde 20 azaltılmalı

AA

İran'da barajlar alarm veriyor...

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre Tahran, 5. yılı da kuraklıkla geçirirken yağışlardaki yüzde 45'lik azalma başkentte su sıkıntısı alarmını tetikledi.

YÜZDE 20 AZALTMA ÇAĞRISI YAPILDI

Başkente su sağlayan barajlardaki su hacminin azaldığı ve hava durumu tahminlerinin de kuraklığın gelecek yıl da devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Tahran Su İdaresi de yaz aylarında su kesintileri yaşanmaması için halka tüketimlerini yüzde 20 azaltmaları çağrısında bulundu.

KİŞİ BAŞI 500 LİTRE SU TÜKETİLİYOR

Tahran'ın su kaynakları ve tüketiminde bir dengesizlikle karşı karşıya kaldığı belirtilerek bazı evlerde kişi başı günde 500 litre su tüketildiği ve bunun standartların çok üzerinde olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda aşırı su kullanan abonelere ilk etapta uyarı verileceği ve yüksek tüketimlerin devam etmesi halinde sularının kesileceği bildirildi.