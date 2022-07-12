İran’da üçlü zirve: Erdoğan, Putin ve Reisi katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Temmuz’da İran’da bir araya gelecek. Görüşmede Suriye konuşulacak.

İran'da 19 Temmuz'da Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü zirve gerçekleştirilecek.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi katılacak.

Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temaslar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in gelecek hafta Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak.” dedi

“Suriye’ye istikrar getirilmesi süreci”

Üçlü görüşmenin Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında olacağı bilgisini veren Peskov, “Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere, Suriye’ye istikrar getirilmesi süreci kapsamında.” ifadelerini kullandı.