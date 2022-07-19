İran'daki üçlü zirvede liderlerin Suriye çıkışları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon çıkışına karşı, İran Cumhurbaşkanı Reisi diplomasi kullanılmasını savunurken Putin, Suriyelilerin kendi kaderlerini tayin etmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyanın beklediği Tahran'daki İran-Türkiye-Rusya zirvesi başladı.

Zirve öncesinde başkent Tahran'a giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin ardından 3'lü görüşmeye geçildi.

Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine ve Suriye sınırında yuvalanan PKK'ya dikkat çekti.

"Suriye'de operasyon şart"

Türkiye'nin terörü Suriye'den söküp atmakta kararlı olduğunu belirten Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir. Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. " dedi.

Reisi'den diplomasi vurgusu

Zirve açılışını yapan İran Cumhurbaşkanı Reisi diplomasiye ve Esad ile diyaloğa dikkat çekti.

Reisi, "Suriye'de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir. Askeri müdahale sorunu artırır." ifadesini kullandı.

"Suriyeliler kendi kaderlerini çizmelidir"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Suriyeliler dış müdahale olmadan kendi kaderlerini çizebilmeliler. Ülkelerimiz Suriye topraklarında var olan terör yuvalarını ortadan kaldırmak için çaba sarf edecek. Suriyeli mültecileri için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

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