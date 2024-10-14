İran'dan 'Azerbaycan' vurgusu: İlişkilerin geliştirilmesi bizim için çok değerli

AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'a yönelik yaptığı son açıklama ile dikkat çekti.

Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakanı Şahin Mustafayev'i kabul etti.

"SİZLER BİZİM KARDEŞİMİZSİNİZ"

Görüşmede, iki ülkenin ortak tarih ve kültüre sahip olduğuna ve Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret eden Pezeşkiyan, "Sizler bizim kardeşimizsiniz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi bizim için çok değerli." ifadesinde bulundu.

Dış güçlerin varlığını bölge ülkelerinin çıkarlarına uygun görmediklerini söyleyen Pezeşkiyan, mevcut sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi gerektiğine inandıklarının altını çizdi.

"İRAN, HER TÜRLÜ PROJE VE GİRİŞİMİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYOR"

İki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanma süreçlerinin hızlandırılmasının öneminin de altını çizen Pezeşkiyan, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri genişletmeyi amaçlayan her türlü proje ve girişimi memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın Tahran'daki Büyükelçiliğine 2022'de düzenlenen saldırının failinin yargılandığı davaya dair hukuki prosedürler tam olarak uygulanana kadar konunun takipçisi olduklarını Mustafayev'e iletti.

İRAN İLE İLİŞKİLERİ GENİŞLETMEYE HAZIRLAR

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev de ülkesinin İran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu belirterek, şu sözleri sarf etti:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın (İlham Aliyev) temsilcisi olarak İran ile ekonomi, ticaret, enerji hatları, kültürel, transit, ortak kara yolu ve demir yolu hatlarının geliştirilmesi, güvenlik ve savunma alanlarında ilişkileri genişletmek istediğimizi beyan ediyorum.



İran'la ilişkilerimize büyük önem veriyoruz.

Öte yandan Mustafayev, Pezeşkiyan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev adına Bakü'ye davet etti.