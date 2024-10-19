İran’dan Biden’a: İsrail'in bize saldıracağını biliyorsan sonuçtan sorumlusun

İHA

İsrail ile İran arasında önce Gazze, sonra da Lübnan'daki İsrail saldırıları nedeniyle artan gerginlik devam ediyor.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gerginlikte İsrail'in en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden’ın “İsrail’in İran’a saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğu” yönündeki açıklamasına sert bir yanıt verdi.

"BU AKILSIZLIĞI DESTEKLEYEN HERKES SORUMLUDUR"

Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,

İsrail'in İran'a ne zaman ve nasıl saldıracağına dair bilgi sahibi olan ya da bu tür bir akılsızlığı destekleyen herkes, mantıken doğabilecek her türlü sonuçtan sorumlu tutulmalıdır

ifadelerini kullandı.

BİDEN "BİLİYORUM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, önceki gün Almanya ziyaretinin ardından bir gazetecinin, “İsrail'in İran'ın 1 Ekim saldırılarına karşı ne yapacağını ve İran'a ne zaman karşılık vereceğini biliyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını vermişti.