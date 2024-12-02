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Haber Merkezi

Suriye iç savaşının yeniden alevlenmeye başlamasıyla birlikte gözler bölgeye çevrildi.

Suriye'de, Halep kent merkezine giren Beşar Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, birçok bölgede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

OPERASYONLAR ÜLKEYİ YANGIN YERİNE ÇEVİRDİ

2016'dan beri ilk kez devreye giren Rusya, Halep'te hava saldırısı düzenledi.

Suriyeli muhalif grubun lideri, Rus hava saldırısında öldürüldü.

Özgür Suriye Ordusu’nun da desteğiyle başlattığı ve Halep’in büyük bölümünü ele geçirmesiyle genişleyen operasyon, Rusya ve Beşar Esad rejiminin karşı saldırılarıyla ülkeyi yeniden yangın yerine çevirmiş görünüyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ YAŞANIYOR

Suriye'de yaşananlar tüm dünyanın dikkatini çekerken bu süreçte ülkeler arasından mekik diplomasisi hız kazandı.

ÖNCE ŞAM, SONRA ANKARA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araçki, bügün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret öncesi dün Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelen Arakçi, İran'ın Suriye'ye her koşulda destekleyeceğini bir kez daha ifade etti.

'SİYONİST PLAN' OLARAK NİTELENDİRDİ

Bugün ise Ankara'da temaslarına devam eden Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede, Suriye'de yaşanan çatışmaların sebebini 'siyonist bir plan' olarak niteledi.

"SURİYE HÜKÜMETİNE DESTEĞİMİZ KESİNDİR"

"Edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de terör faaliyeti gösteren grupların İsrail ve ABD ile bağı bulunmakta" diyen Arakçi şunları kaydetti:

Bu gruplar Suriye'de güvensizlik ortamı yaratmaya teşvik edildi. Suriye'deki grupların yeniden aktive edilmesi ve Halep'e saldırmaları endişe vericidir. Suriye'nin istikrarsızlaşmasının sonuçlarını tüm bölge ülkeleri görecek. Bu proje bize göre bir siyonist projesi. Kimse bu siyonistlerin rolünü göz ardı etmemeli. Bizim Suriye hükümetine desteğimiz kesindir. Bugüne kadar nasıl ki yanlarında durduysak yine yanlarında durmaya devam edeceğiz.

"ÇATIŞMALARIN SEBEBİ REJİMİN SORUNLARI ÇÖZMEMESİ"

Arakçi'nin ardından Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki çatışmalarda dış müdahale aranmasının yanlış olduğunu ve sorunların sebebinin 13 yıldır sorunları çözmeyen Suriye Devlet Başkanı Esad olduğunu belirtti.

DİYALOG VURGUSU YAPTI

"Suriye'de olanları dış müdahaleyle açıklamak yanlış" diyen Fidan, "Geldiğimiz noktada çözülmeyen sorunlar Astana formatının kapsamından çıkmıştı. Meseleler güç ve karmaşık. Suriye'deki meşru muhalefet ve rejim arasındaki diyalog eksikliği bu çatışma sürecine neden oldu" diye konuştu.