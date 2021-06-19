Dün başlayan ve 19 saat boyunca süren seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre İran’ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu. Kesin sonuçlar öğle saatlerinde netleşecek.

İranlılar, dün 8’inci Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Yerel saatle 07.00'de başlayan ve 24.00'te sona ermesi gerekirken 02.00'ye kadar uzatılan oy kullanma işleminin ardından zarflar açıldı.

Toplamda 19 saat boyunca oy kullanıldığı belirtilirken, adaylardan en çok ismi öne çıkan muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, resmi olmayan sonuçlara göre İran’ın yeni Cumhurbaşkanı oldu.

45 GÜN SONRA GÖREVİ DEVREDECEK

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

59 MİLYON SEÇMEN

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 29 milyon 980 bin 38'i erkek, 29 milyon 330 bin 269'u kadın olmak üzere 59 milyon 310 bin 307 kişi oy kullanma hakkına sahipti.

İlk defa oy kullanacakların sayısı ise 1 milyon 392 bin 148 belirtilmişti.

SEÇİMLERE İLGİ AZ OLDU

Ancak ülkede adayların çoğunluğunun veto edilmesi nedeniyle reformist seçmenin bir bölümü boykot kararı aldığı için seçimlere ilginin az olduğu görüldü.

Öte yandan seçimlerde 5 bin 752 usulsüzlük bildirildiği ancak bunlardan 778'inin Seçim Merkezi tarafından kayıt altına alındığı belirtiliyor.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

İbrahim Reisi (61), Mart 2019'dan bu yana İran Yargı Erki Başkanı olarak aktif görevini sürdürüyordu.

Muhafazakar kanadın en güçlü ismi seçime giren Reisi, İran devrimi lideri Ruhullah Humeyni'nin ölümü sonrası Hamaney döneminde devlet makamlarında hızla yükseldi.

Reisi, 1990-1995 yıllarında Tahran Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

2016 yılında yine Hamaney tarafından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığına getirilen Reisi, Mart 2019'da Yargı Erki Başkanlığı oldu.

İki dönem ülkenin dini liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi üyeliğine seçilen Reisi, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybetti.

Reisi, Yargı Erki Başkanlığına atanmasından kısa bir süre sonra, Uzmanlar Meclisi'nin Başkan Yardımcılığı makamına getirildi.

Reisi, ayrıca Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi.