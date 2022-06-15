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    İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    İran'ın Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
    • 15.06.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 11:54
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    İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    İran Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehrinde yerel saatle 10.36’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı

    Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarılırken can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    Son 1 saat içinde 4.0 üzerinde 5 deprem

    İHA'nın haberine göre; Hürmüzgan'da son 1 saat içerisinde 4 ve üzeri büyüklükte 5 depremin daha meydana geldiği belirtildi.

    İran da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1

    İran da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi #2


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