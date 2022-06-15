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- İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
- 15.06.2022 - 11:30
- Güncelleme : 15.06.2022 - 11:54
İran Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehrinde yerel saatle 10.36’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı
Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarılırken can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Son 1 saat içinde 4.0 üzerinde 5 deprem
İHA'nın haberine göre; Hürmüzgan'da son 1 saat içerisinde 4 ve üzeri büyüklükte 5 depremin daha meydana geldiği belirtildi.