İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı başkent Tahran'da coşkuyla karşılandı. Filistin Meydanında toplanan İranlılar, havai fişekler eşliğinde kutlama yaptı.

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İHA

Dünya bir kez daha karıştı...

İran dün gece saatlerinde İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla saldırdı.

İran'ın başkenti Tahran’da halk, İran’ın İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldığı saldırıyı coşkuyla kutladı.

İsrail'e yapılan saldırıyı coşkuyla kutladılar

Filistin meydanında toplanan yüzlerce Tahranlı “Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail” sloganları eşliğinde Filistin bayrakları taşıdı.

Öte yandan gösteride halk, saldırıyı kutlarken Devrim Muhafızları Ordusu’na gerçekleşen saldırı nedeniyle teşekkür etti.

Devrim Muhafızları Ordusu'na teşekkür edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)