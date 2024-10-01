İsrail'in Lübnan'da sınırlı kara harekatını başlatmasının ardından gerginlik tavan yaparken, korkulan oldu.
ABD'nin "İran İsrail'e füzelerle saldıracak" uyarısından kısa süre sonra Tahran harekete geçti.
İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.
ŞEHİRLERDE SİREN SESLERİ DUYULUYOR
Kudüs ve Tel Aviv'de siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.
İsrail basını, İran'ın 200'den fazla füze fırlattığı bilgisini geçti.
İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.
IRAK VE İSRAİL HAVA SAHALARINI KAPATTI
Füze saldırılarının ardından İsrail hava sahasını uçuşlara kapattı.
Irak da benzer bir karar alarak hava sahasını kapattı.
GAZZE'DE SEVİNÇ
İran'ın İsrail'a karşı başlattığı füze saldırısında İsrail'e atılan füzeler Gazze semalarında görüntülendi.
O sırada Gazze'de bulunan Filistinliler ise İran'ın İsrail'i vurmasını sevinç gösterileriyle karşıladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış