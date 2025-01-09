İranlı Tuğgeneral Esbati’den Esad itirafları

AA & Ensonhaber

Sosyal medyada hızla yayılan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tuğgeneral Behruz Esbati'ye ait olduğu bildirilen ses kaydı, İran'a yakınlığıyla bilinen "Tabnak" haber sitesi gibi kaynaklar tarafından da paylaşıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmayan kayıtta, Esbati, Suriye'deki Esad rejiminin çöküşüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Esbati, Suriye'deki rejimin yıkılmasının, sistemin çürümeye yüz tutması ve halkın yönetimden memnuniyetsizliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Suriye'deki halkın geçim sıkıntısı çektiğini, temel hizmetlerin yetersiz olduğunu ve yolsuzluk ile rüşvetin devletin her kademesinde yaygınlaştığını belirten Esbati, Esad'ın bu durumu değiştirme yönünde herhangi bir adım atmazsa rejimin çökmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"SURİYE SAVAŞLA DÜŞMEDİ, ÇÜRÜME İLE ÇÖKTÜ"

Sistemdeki çürümeyi "Suriye, savaşla düşmedi, halkın çürümeye karşı başlattığı ayaklanma ile çöktü" şeklinde tanımlayan Esbati, bazı Esad askerlerinin savaşmak yerine rüşvet alıp evlerinde oturmayı tercih ettiklerini söyledi. Esbati, "Bazıları Esad'a hain diyor ama Esad hain değildi. Ancak Direniş Ekseni'nin tanımında Suriye’nin rolü bizimkine kıyasla oldukça sınırlıydı" dedi.

"İSRAİL İLE SAVAŞMAYI REDDETTİ"

7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısı sonrası, Esbati'nin Esad'a "İsrail’in Suriye’den aldığı bölgelere saldırı düzenleyin, biz destek veririz. Hizbullah ve Filistin direniş güçleri hazır. İsrail şu an moral bozukluğunda, şimdi saldırma zamanı" dediğini belirtti. Ancak Esad'ın bu teklife karşılık "Hayır, uçaklarınızı ve silahlarınızı getirin, savaşın. Ben İsrail ile savaşmak istemiyorum. Direniş olarak ben sizin arkanızdayım" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

"ESAD, RUSYA'YA KANDI"

Esbati, Esad'ın son dönemde yanlış yönlendirilmesinin de önemli bir faktör olduğunu belirterek, Esad'ın Rusya, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır tarafından kandırıldığını öne sürdü. Bu süreçte Rusya'nın, Suriye'nin çöküşünde kritik bir rol oynadığını iddia etti. Özellikle Aksa Tufanı sonrasında Rusların tamamen İsrail’in çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini, İran ile Suriye’nin arasını açmaya çalıştığını söyledi.

Esbati, Rusya ve İran'ın Esad'a İdlib ile ilgili iki farklı operasyon planı sunduğunu, Rusların hava saldırılarına dayalı planını kabul ettiğini, İran’ın ise karadan bir operasyon önermiş olduğunu söyledi. Esad’ın Rusların planını seçmesi ve bunun ardından yaşanan bombardımanların sonuçsuz kaldığını belirtti. Esbati, Esad'ın Suudi Arabistan ve BAE’nin Arap Birliği’ne kabul edilmesi yönündeki baskılarına da karşı durduğunu ifade etti.

"BAAS PARTİSİ 4'E BÖLÜNDÜ"

Esbati, Esad’ın son yıllarda siyasi zayıflığını da vurguladı ve Baas Partisi’nin son üç yılda dört ayrı gruba bölündüğünü belirtti. Esad'ın eşinin, Arap yanlısı politikaları destekleyerek İran’a karşı olan tavrı daha da sertleştirdiğini, bu dönemde Esad'ın İran’a baskı yaparak, Suriye’deki İranlıları hedef aldığını ve birçok İranlı çalışanın evlerinden atıldığını söyledi.

Son olarak Esbati, Esad'ın Halep ve Humus’tan sonra savaşma iradesinin zayıfladığını ve artık Suriye’yi kaybetmekle gururlanılacak bir durum olmadığını, ancak yapılacak bir şey kalmadığını belirtti.