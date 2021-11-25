İranlı turistler, alışveriş için Van'a geldi

Sınırdan geçiş yapan turistler, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Alışveriş yapmak isteyen İranlı turistlerin adresi Van oldu.

Koronavirüs nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy'de, geçişlerle ilgili kısıtlamalar tamamen kaldırılınca İranlı turistlerin Van'a gelişi artarak devam ediyor.

İRANLI TURİST AKINI

17 Eylül 2021'de iki ülke arasındaki kapıların açılmasıyla binlerce İranlı turist, alışveriş yapmak için Van'a akın etmeye başladı.

VANLI ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

İki doz aşı olan ve PCR testi yaptıran İranlılar, minibüslerle geldikleri Van'da yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.

Kapıköy Sınır Kapısı'nda İranlı turist yoğunluğu ViDEO

6 BİN 691 TURİST GEÇİŞ YAPTI

Saray Kaymakamlığı da 8 Kasım'dan bu yana 6 bin 691 İranlı turistin geçiş yaptığı sınır kapısında, ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

İranlı turistlerden Aytek Hasanzade, ailesiyle ilk kez Türkiye'ye geldiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ"

Üç gün boyunca Van'da kalacaklarını anlatan Hasanzade, "Buraya ailece geldik. Van'da daha çok alışveriş yapmak ve gezmek için kalacağız. Türkiye'yi çok seviyoruz. Fırsat buldukça alışveriş yapıp, tarihi mekanları gezeceğiz." dedi.

"BİR HAFTA BOYUNCA ALIŞVERİŞ YAPACAĞIZ"

Parisa Shiraz ise Türkiye ve Van'ı çok sevdiklerini belirterek, "Fırsat buldukça geliyoruz. Van ve Türkiye çok misafirperver. Çok memnunuz. Yaklaşık bir hafta boyunca Van'da alışveriş yapacağız. Fırsat buldukça da eğleneceğiz, gezeceğiz. Alışveriş günleri için binlerce İranlı şu an burada. 40 kişilik grupla geldik." şeklinde konuştu.