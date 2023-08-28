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İranlı turistler Van Gölü'nde yaz keyfi yaşıyor Abone Olun

İranlı turistler Van Gölü'nde yaz keyfi yaşıyor Kente tatile gelen İranlı turistler, gemi ile açıldıkları Van Gölü'nde bir yandan yüzmenin keyfini yaşıyor diğer yandan ise köpük partisinde keyifli vakit geçiriyor.

İHA Yaz mevsiminin sonuna geliniyor... Kavurucu sıcaklara rağmen yazın renkli ülkelerinin başında Türkiye geliyor. Sıcak denizleri, tarihi özellikleriyle yurda binlerce turist akını gerçekleşiyor. Yurdun farklı noktaları turist akınına uğrarken İranlı turistler, yaz tatilini değerlendirmek için Van'a akın ediyor. Van’a gelen İranlı turistler akşamları kapalı mekanlarda eğlenip, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alıyor. Van Gölü'nde İranlı turist rüzgarı Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, gün içerisinde bir yandan cadde ve sokaklarda bol bol alışveriş yaparken, bir yandan da Van Gölü’nün eşsiz güzelliğinden faydalanıyor. Köpük partisinin ardından mavi sulara Van Gölü’ne açılan İranlı turistler, Van Gölü’nde yüzmenin keyfini yaşıyor. Öte yandan İranlı turistler, köpük partisinin ardından Van Gölü’nün mavi sularına kendilerini bırakıyor. Van Gölü’nde yüzmenin keyifli olduğunu belirten İranlılar, kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür etti.

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