İHA

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da turist akını yaşanıyor...

Eşsiz lezzetleri, tarihi mekanları ve uygun fiyatlı konaklama imkanları ile turistlerin gözdesi olan Van'a gelen İranlılar, tatilin keyfini çıkarıyor.

ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYOR

Akşamları kapalı mekanlarda eğlenip, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Gün içerisinde cadde ve sokakları gezerek bol bol alışveriş yapan İranlılar, tekne ile açıldıkları Van Gölü'nün eşsiz güzelliğinden faydalanıyor.

TURİST SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından düzenlenen Shopping Fest ve Nevruz tatili kapsamında Van'a gelen İranlı turist sayısında geçen yıla oranla artış yaşandı.

İranlı turistler, bu yıl Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yanı sıra, 5 yıl aradan sonra ilk seferini yapan Tahran-Van trenini tercih ederek kente geldi.

3 AYDA 157 BİN TURİST GELDİ

İlk üç ayda Van'a gelen İranlı turist sayısının 157 bine ulaştığını ifade eden Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bu yıl Nevruz'un Ramazan ayına denk gelmesi ve İran'daki ekonomik sorunlara rağmen turist sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

Elde edilen katma değerin başta konaklama, yeme-içme, lojistik ve mağazacılık olmak üzere birçok sektöre yayıldığı kaydedildi.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Shopping Fest'in İranlı turistlerin kentte daha uzun süre kalmaları, alışveriş yapmaları ve iyi vakit geçirmeleri amacıyla düzenlendiğini belirtti.

"İLİN EKONOMİSİNE ÖNEMLİ BİR DEĞER KATTI"

3 ay içerisinde kente gelen İranlı turist sayısının 157 bine ulaştığını ifade eden Çeliktaş, şu ifadeleri kullandı:

Geçen yılın aynı dönemine baktığımızda bu sayının yaklaşık yedi bin kişi daha az olduğunu görüyoruz. Tabii ki beklentimiz daha fazlaydı. Ancak Nevruz'un Ramazan ayına denk gelmesi ve İran'daki ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir miktar düşüş yaşandı. Yine de bu durumu yaz aylarında telafi edeceğimizi düşünüyoruz. İranlı turistlerin ilimize gelişini desteklemek amacıyla düzenlediğimiz Shopping Fest'in amacı, İranlı misafirlerimizin burada daha fazla zaman geçirmelerini, iyi vakit geçirmelerini ve daha fazla alışveriş yapmalarını teşvik etmekti. Dolayısıyla festivalin ilimize olan katkısı oldukça büyüktür. İlin ekonomisine önemli bir değer kattı.

"YAKLAŞIK 80 MİLYON DOLARLIK BİR KATMA DEĞER SAĞLANDI"

İranlı turistler Van'ı tercih etmeye devam ettiğini dile getiren Çeliktaş, şöyle devam etti: