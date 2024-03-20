İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları doldu taştı İran'da 20 Mart’ta başlayan Nevruz'u Van’daki eğlence merkezlerinde doyasıya eğlenerek kutlayan İranlı turistler, kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti.

İHA

Yurdun birçok bölgesinde Nevruz için kutlamalar yapılıyor.

Kutlamalar ve hazırlıkların yapıldığı illerden biri de Van oldu.

İranlı turistler, kentteki turizmi yeniden canlandırmaya başladı.

Ülkelerinde 20 Mart’ta başlayan ve 13 gün süren Nevruz tatilini Van’da değerlendiren İranlı turistler, şehrin eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenerek Nevruz'u kutladı.

Gündüz alışveriş, akşam eğlence

Nevruz'u baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlayan İranlı turistler, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor.

Nevruz tatilini değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yapıp, geceleri ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

"Kültürlerimiz birbirine yakın"

Nevruz'un baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını ifade eden turistler ise “Bizler de Nevruz tatili için Van’a geldik. Van hem bize çok yakın hem kültürlerimiz birbirine yakın, insanları çok iyi. Bu nedenle Van’ı tercih ediyoruz.” dedi.

Van’da eğlenmenin yanı sıra bol bol alışveriş yapacaklarını da aktaran İranlı turistler, Nevruz'un tüm insanlara mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

"Kendimizi evimizde gibi hissettik"

Ruby Clup’ta eğlenen İranlı turistler, kendileri için hazırlanan haft sin masasını çok sevdiklerini belirterek, “Bizler burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Bu haft sin bizim için çok önemli. Her biri ayrı bir anlam ifade ediyor. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

S harfiyle başlayan ürünler bulunuyor

Nevruz'dan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında ise farsça ‘s’ harfiyle başlayan sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)