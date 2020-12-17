İrfan Fidan kimdir? AYM seçimlerinde en çok oyu alan İrfan Fidan'ın görevi nedir?

İrfan Fidan kimdir? AYM seçimlerinde en çok oyu alan İrfan Fidan'ın görevi nedir?

Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanacak isim için Yargıtay'da yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan İrfan Fidan oldu. İrfan Fidan kimdir, görevi nedir soruları araştırılmaya başladı.

Yargıtay üyeliğine atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan AYM üyeliği seçiminde en çok oyu alan isim oldu.

Bu gelişmenin ardından İrfan Fidan kimdir, kaç yaşında? AYM seçimlerinde en çok oyu alan İrfan Fidan nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

İşte, İrfan Fidan hakkında merak edilenler..

İRFAN FİDAN KİMDİR?

Ordu'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı İrfan Fidan, Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak 1999 senesinin Ağustos ayında görevine başladı. Öte yandan sırasıyla Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevlerinde bulundu.

İrfan Fidan, 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu ve 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak iş başı yaptı. HSK Genel Kurulu tarafından İrfan Fidan, 27 Ekim 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi.

Son olarak İrfan Fidan, 2021 yılının Ocak ayında yapılacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunda yapılacak seçimde aday oldu.

İRFAN FİDAN HANGİ DAVALARA BAKTI?

İrfan Fidan, Türkiye’nin en kritik davalarında imza olan savcı olarak dikkatleri çekti. Selam Tevhid, MİT tırlarının durdurulması, Can Dündar-Erdem Gül davası, ‘Balyoz’da kumpas’ iddialarına ilişkin soruşturmaları da yürüten İrfan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 bine yakın kişi hakkında soruşturma yürüttü.

Halen Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeliği yapan İrfan Fidan ve eşi Sibel Özalp Fidan, milletvekili Ahmet Şık’ın kendilerini hedef alan sosyal medya paylaşımlarının “hakaret İftira” amaçlı “Hayal mahsulü ve kurmaca” olduğunu belirterek Şık’ın cezalandırılmasını talep etti.

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